Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
3 saat önce
Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karaman
'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Otogar Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.K. yönetimdeki 07 MZT 33 plakalı otomobil ile A.G. idaresindeki 70 AS 632 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:01 Kaynak: İHA
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