Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmet S yönetimindeki 70 F 0094 plakalı otomobil ile Bekir D idaresindeki 70 AJ 144 plakalı otomobil Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüde yaralandı.
Yaralılar Ermenek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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