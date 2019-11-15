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Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmet S yönetimindeki 70 F 0094 plakalı otomobil ile Bekir D idaresindeki 70 AJ 144 plakalı otomobil Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüde yaralandı.

Yaralılar Ermenek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ermenek, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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