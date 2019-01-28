Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Ahmet Yakut (28) yönetimindeki 34 UP 0765 plakalı otomobil ile Kemal Kaymaz'ın (63) kullandığı 70 BG 549 plakalı hafif ticari araç, Gevher Hatun Mahallesi 1812. Sokak'ta çarpıştı.



Kazada savrulan araçlar, 70 HC 385 plakalı park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü ile otomobilde bulunan Aykut Dere (28) yaralandı.



Otomobil içinde sıkışan sürücü Yakut ve Dere sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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