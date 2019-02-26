Son Dakika Haberleri: Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Cavit S. yönetimindeki 70 AAF 009 plakalı otomobil, Karaman - Konya kara yolunun 17. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Birol S. ve Fuat K yaralandı.

Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:31 Kaynak: AA

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