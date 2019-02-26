Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karaman
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Cavit S. yönetimindeki 70 AAF 009 plakalı otomobil, Karaman - Konya
kara yolunun 17. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Birol S. ve Fuat K yaralandı.
Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:31 Kaynak: AA
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