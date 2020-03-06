Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı

53 dakika önce

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Otogar Köprülü Kavşakta meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Y.D. (21) idaresindeki 70 FE 564 plakalı otomobil ile A.B. (38) yönetimindeki 70 DU 948 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi kaldırıma çıktı. Kazada sürücülerle birlikte, otomobillerde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza yapan otomobiller, olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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