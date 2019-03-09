Son Dakika Haberleri: Karaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abbas Mahallesi Mut Caddesi'nde, Berat Arslan(37) yönetimindeki 70 AC 465 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 70 DU 657 plakalı minibüse çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mustafa Gökbulut (59), Mehmet Ali Koçak (35), Rıza Menekşe (35) ve Olcay Ülkü (62) yaralandı.

Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Mut, Karaman, Güncel
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