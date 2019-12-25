Karaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi - Son Dakika

Cenaze törenine Ersin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu , İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Dün görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelirken Karaman- Konya kara yolu 15. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ersin'in cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çamlı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Karaman 'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mitat Ersin, memleketi Mersin 'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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