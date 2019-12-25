Karaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi

6 saat önce

Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mitat Ersin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi, System.String[]

Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mitat Ersin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelirken Karaman- Konya kara yolu 15. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ersin'in cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çamlı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Uzman Çavuş Mitat Ersin'in cenazesi Erdemli Müftüsü Hayri Erenay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Ersin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

-Olay

Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil dün Karaman-Konya kara yolu 15. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçmuş kazada araç sürücüsü yaralanırken yanında bulunan Uzman Çavuş Mitat Ersin, hayatını kaybetmişti.

Karaman, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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