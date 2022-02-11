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Karaman'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Karaman'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

11.02.2022 14:56
Karaman'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Karaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Karaman'da trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Ege Barçın'ın cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namaz sonrası Barçın'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocuğun yakınları, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Merve C. (30) idaresindeki 70 FP 707 plakalı hafif ticari araç, Karaman- Konya kara yolunun 13'üncü kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle çelik bariyerlere çarpmış, sürücü ile araçtaki Ege Barçın (7), Mediha Barçın (54) ve Emine Çay (52) yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mediha Barçın hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Ege Barçın 14 Ocak'tan bu yana tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaman, Namaz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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