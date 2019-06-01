Son Dakika Haberleri: Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü
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Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü

41 dakika önce

Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]
Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarladan dönmekte olduğu öğrenilen Ramazan Bilgin'in (38) kullandığı 42 LT 414 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ekibi, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Bilgin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bilgin'in cesedi, devrilen traktörün altından çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Ayrancı, Karaman, 3. Sayfa
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