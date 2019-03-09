Karaman'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Karaman'ın Elmadağı köyünde traktörün devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Karaman'ın Elmadağı köyünde traktörün devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Recep Ünlü'nün (43) kullandığı 33 RK 353 plakalı traktör köy yakınlarında devrildi.



Kazada aracı kullanan Ünlü ve yanında bulunan oğlu Süleyman Ünlü (21) yaralandı.



Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ünlü'nün hayati tehlikesinin olduğu, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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