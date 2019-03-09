Son Dakika Haberleri: Karaman'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Karaman'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

26 dakika önce

Karaman'ın Elmadağı köyünde traktörün devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Karaman'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Karaman'ın Elmadağı köyünde traktörün devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Recep Ünlü'nün (43) kullandığı 33 RK 353 plakalı traktör köy yakınlarında devrildi.

Kazada aracı kullanan Ünlü ve yanında bulunan oğlu Süleyman Ünlü (21) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ünlü'nün hayati tehlikesinin olduğu, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:31 Kaynak: AA

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