Son Dakika Haberleri: Karaman'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

1 saat önce

Karaman'da şarampole yuvarlanan traktörün iki tekerleği koparken, sürücü yaralandı.

Karaman'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Karaman'da şarampole yuvarlanan traktörün iki tekerleği koparken, sürücü yaralandı.


Kaza, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Çukur köyü Çakaltaşı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen O.S. (17) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktörün sol arka ve ön tekerleği koparken, sürücü O.S. yaralandı. Yaralı çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Omzunda kırık olan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, Çukur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı
Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti Steve Jobs'ın ölmediği, Mısır'da yaşamına devam ettiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 15:11:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]