Karaman'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ceset otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler incelemede Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde merkeze bağlı Morcalı köyü Boyalık mevkisindeki bağına çalışmaya giden Mehmet Kara 'nın (61) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları bölgeye gitti.

Karaman 'da traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

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