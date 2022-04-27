Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı

27.04.2022 10:44
Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı

Karaman'da yapımı devam eden hızlı tren demiryolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da yapımı devam eden hızlı tren demiryolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Sudurağı beldesinde yapımı devam eden Karaman-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattında, yaklaşık 400 demiryolu hattı döşeme demiri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, plakası çuvalla kapatılan beyaz renkli bir kamyonet tespit etti. Ereğli-Ayrancı, Ayrancı-Karaman PTS sistemi arasında geçiş yapan yaklaşık 2 bin araç ve 500 saatlik kamera incelemesi sonucu şüpheli aracın plakası tespit edildi.

Operasyonla yakalanan şüpheliler A.D. (27), V.D. (26), S.C. ( 40 ) ve M.C'nin (23), ifadelerinde çaldıkları demirleri hurdacıya sattıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

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Münir Karaloğlu, Sudurağı, Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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