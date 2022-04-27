Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

27.04.2022 17:08
Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Karaman'da yapımı devam eden hızlı tren demiryolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da yapımı devam eden hızlı tren demiryolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Sudurağı beldesinde yapımı devam eden Karaman-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattında, yaklaşık 400 demiryolu hattı döşeme demiri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, plakası çuvalla kapatılan beyaz renkli bir kamyonet tespit etti. Ereğli-Ayrancı, Ayrancı-Karaman PTS sistemi arasında geçiş yapan yaklaşık 2 bin araç ve 500 saatlik kamera incelemesi sonucu şüpheli aracın plakası tespit edildi.

Operasyonla yakalanan şüpheliler A.D. (27), V.D. (26), S.C. ( 40 ) ve M.C'nin (23), ifadelerinde çaldıkları demirleri hurdacıya sattıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve S.C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.D ve V.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Münir Karaloğlu, Sudurağı, Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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