Karaman'da TSK Güçlendirme Vakfı'na destek kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da TSK Güçlendirme Vakfı'na destek kampanyası - Son Dakika

Karaman'da TSK Güçlendirme Vakfı'na destek kampanyası

6 saat önce

Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) destek kampanyası başlatıldı.

Karaman'da TSK Güçlendirme Vakfı'na destek kampanyası, System.String[]

Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) destek kampanyası başlatıldı.


Bir otelde düzenlenen programa, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Hüseyin Ekşioğlu, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Karaman İl Temsilcisi Yüksel Atik yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile Mehmetçik Vakfı kardeş bir kuruluştur. İkisi de bizim askerimize hizmet eden bir vakıftır. Ama Mehmetçik Vakfını herkes tanır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bir yardım kampanyası şimdiye kadar başlatmadı. Terörle ve Suriye'de savaş nedeniyle bu mücadelenin içinde yoğun bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mücadele veriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah üreten, temel destekleyicisidir. Bir ekonomik sıkıntı var. Hazine 250 milyon lira Roketsan'ın hava savunma sistemini geliştirmek için ödenek aktardı. Hisar adlı hava savunma sistemi çalışmaları devam ediyor. Bu S-400, patriot gibi hava savunma sistemi. 40 kilometre menzile ulaştık 150 kilometre menzil var. Bunlar güdümlü mermiler. Bu bağışlarımızla, ARGE çalışmalarıyla her türlü teknik imkanımız mühendisimiz var en kısa zamanda bir yıl içinde patriot düzeyinde hava savunma sistemimizi kendimiz üretmeye başlayacağız. Bu parasız olmuyor. Türkiye genelinde bir SMS kampanyası düzenlendi. Bağış yazıp 1987'ye gönderen her vatandaşımız 10 lira bağış yapıyor. Bunun dışında da vatandaşlarımızın, sanayicilerimizin, kurumlarımızın direk bağışlarını bekliyoruz. Biz il temsilcisi olarak kesinlikle para almıyoruz. Banka yolu ile alıyoruz. Her banka ile hesabımız vardır" dedi. - KARAMAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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