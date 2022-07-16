İlk tedavisi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Melih U, Konya 'ya sevk edildi.

Karaman 'da bir iş yerinde, av tüfeğinin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da tüfekle oynayan kişi amca oğlunu yaraladı - Son Dakika

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