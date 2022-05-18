Karaman'da "Türk İlinden, Türk Dilinden" şiir ve müzik dinletisi - Son Dakika
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Karaman'da "Türk İlinden, Türk Dilinden" şiir ve müzik dinletisi

18.05.2022 13:39
Karaman'da "Türk İlinden, Türk Dilinden" şiir ve müzik dinletisi

TOKİ Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından "Türk İlinden, Türk Dilinden" şiir ve müzik dinletisi programı gerçekleştirildi.

TOKİ Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından "Türk İlinden, Türk Dilinden" şiir ve müzik dinletisi programı gerçekleştirildi.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen program öncesi Türk sanatçılarının portelerinin bulunduğu resim sergisinin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç, sergiyi gezerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Serginin gezilmesinin ardından okul öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı "Türk İlinden, Türk Dilinden" adlı şiir ve müzik dinletisi programına geçildi.

Öğretmen ve öğrencilerin birlikte seslendirdiği türkü ve şiirler katılımcılardan büyük beğeni aldı.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Müzik, Şiir, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 'Türk İlinden, Türk Dilinden' şiir ve müzik dinletisi - Son Dakika


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