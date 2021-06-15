Karaman'da TÜVTÜRK'ün gezici muayene istasyonu köylerde hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Karaman'da TÜVTÜRK'ün gezici muayene istasyonu tarafından merkeze bağlı Akçaalan ve çevresindeki 5 köye hizmeti verildi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda Akçalan ve çevresindeki köylerde çiftçilerin traktörlerinin vizelerinin yapıldığını belirtti.

Ziraat Odasının girişimleriyle 2021 yılı için Karaman genelinde 93 köy ve 2 beldenin ortak talepleri doğrultusunda oluşturulan 15 noktada randevu alınarak yapılan traktör vize işlemlerinin birinci etabının tamamlandığını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Ziraat Odası olarak çiftçimizin bağında bahçesinde çalışmasına engel olmaması özellikle Karaman merkeze uzak köylerimizde yaşayan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak için katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2 yıldır odamız tarafından oluşturulan bölgesel randevu ile vize işlemlerinin köylerine kadar gelmesinden çiftçimiz oldukça memnun.

Yeni dönem için Eylül ayından sonra talepte bulunan, köy muhtarlarımızın talepleri için yeni randevu tarihleri belirlenerek tüm köylerimizde randevu sırasına göre traktör vize işlemleri devam edecek. Zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimize katkı sağlamak için Ziraat Odası olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca çalışmalarımıza destek veren TÜVTÜRK yetkililerine de teşekkür ediyoruz."