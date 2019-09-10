Son Dakika Haberleri: Karaman'da üç bant bilardo heyecanı sona erdi
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Karaman'da üç bant bilardo heyecanı sona erdi

53 dakika önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilardo il temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 3 bant bilardo il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman'da üç bant bilardo heyecanı sona erdi, System.String[]

Karaman Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bilardo il temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 3 bant bilardo il birinciliği müsabakaları sona erdi.


Atatürk Spor Kompleksi Bilardo Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Bilardo İl Birinciliği müsabakalarında 36 sporcu mücadele etti. Bilardo severlerin ilgi gösterdiği müsabakalar 5 gün sürdü. Turnuvanın final karşılaşmasında rakibini yenen Yusuf Kütahya birinci olurken, Osman Yılmaz ikinci, Mustafa Demir ve Fatih Kondu ise üçüncü olma başarısı gösteren sporcular oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Turnuva sonunda ilk yediye giren sporcular bu yılın Ekim ayında Ankara'da düzenlenecek Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. etap müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek. - KARAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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