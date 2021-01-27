Karaman'da uçan çatı, altgeçidi trafiğe kapattı - Son Dakika

- Karaman'da uçan çatı, altgeçidi trafiğe kapattı

KARAMAN - Karaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, köprülü kavşağın altgeçit çıkışını trafiğe kapattı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Ereğli köprülü kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hangi binanın çatısından koptuğu henüz tespit edilemeyen çinko çatı, rüzgarında etkisiyle köprülü kavşağın altgeçit kısmına düşerek yolun sanayi tarafına olan kısmını trafiğe kapattı. Polis ekipleri herhangi bir kazaya yol açmaması için altgeçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Uçan çatı, Karaman Belediyesi ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kaldırılmasının ardından altgeçit yeniden trafiğe açıldı. Çatının uçtuğu esnada yoldan hiçbir aracın geçmemesi ise olası bir felaketin önüne geçti.