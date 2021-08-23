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Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor - Son Dakika

Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor

23.08.2021 14:11
Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor, System.String[]

Karaman'da bir çiftçi tarafından üretilen salçalık biberler, Adana başta olmak üzere Bursa, Niğde, Aksaray, Mersin, Konya ve Gaziantep illerine gönderiliyor.

Karaman'da bir çiftçi tarafından üretilen salçalık biberler, Adana başta olmak üzere Bursa, Niğde, Aksaray, Mersin, Konya ve Gaziantep illerine gönderiliyor.

150 dekar alana ekimi yapılan biber tarlasında incelemelerde bulunan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Karaman'ın salçalık biber üretiminde söz sahibi illerden birisi olacağını söyledi.

Bayram, merkeze bağlı Mesudiye köyünde üretici Abdullah Küçük'ün 150 dekar alanda yıllardır biber üretimi yaptığını belirterek, "Üreticimiz geçtiğimiz hafta yaklaşık 100 kişiyle ürettiği biberin hasadına başlandı. İlimizde son yıllarda salçalık biber ekimleri artarak devam ediyor. Bu tarlada üretilen biberler şu an Adana, Bursa, Niğde, Aksaray, Mersin, Konya ve Gaziantep illerine gidiyor. Karaman da alternatif ürün olarak hızla artan biber üretimi umarım çiftçilerimize ekonomik olarak katkı sağlar emeklerinin karşılığını alırlar "dedi.

Özellikle salçalık domates ve biber üretiminde anlaşmalı ekim yapan üreticilerin ülkemizde yaşanan arz talep planlamasından dolayı sorun yaşadıklarına da değinen Bayram, "Asıl sorun üretimin planlanamamasıdır. Daha tohum satışı sırasında, fide siparişi verilirken, o yıl üretimin ne kadar olacağı aşağı yukarı bellidir. Sanayici üretici ile sözleşme yaparken aynı zamanda açığa dikim de yaptırıyor. Açığa dikimse kafaya göre yapılıyor. Sanayici kontrat yaparken bir dönümden 12 ton domates alınacağını değil, temkinli olmak için 8 ton domates alınacak gibi sözleşme yapıyor. Hava durumuna, yaşanacak hastalık ve zararlılara karşı bir anlamda kendisini sağlama alıyor. Fakat, üretim 12-13 ton olunca, bu kez sözleşme dışı dediğimiz açığa dikilen üretimdeki artış da eklenince fiyatlar düşüyor. Alım yapan fabrikalar fırsatçılık yaparak üretim fazlası ürünleri bu sefer üreticilerimizin elinden zararına alıyorlar. Bunun için üretim planlaması yapılmalıdır" diye konuştu.

"20 yıldır domates, 8 yıldır da salçalık biber ekiyorum"

Mesudiye köyünde 20 yıldır domates, 8 yıldır da biber ektiğini söyleyen çiftçi Abdullah Küçük, "Üreticiler olarak bizler ülkemizde ürün planlamasının olmamasından dolayı şikayetçiyiz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Bir yıl para kazanıyor, 2 yıl zarar ediyorum. Bunun sebebi de ürün planlamasının olmamasındandır. Domates ve biber para ettiği zaman, ertesi yıl herkes bunu ekiyor. Bu sefer de benim gibi yıllardır domates ve biber eken üretici o yıl yaptığı masrafları zor çıkararak zarar ediyor. Bunun için ülkemiz de acilen ürün planlaması yapılması gerekiyor. Herkes kafasına göre para kazandı diye ekim yapmaması lazım" dedi.

150 dekarlık alana ektiği salçalık biberin hasadını yapmaya başladıklarını belirten Küçük, "Şuan için üretimden memnunuz. Yaklaşık 1000 ton mahsul bekliyoruz. Ürettiğimiz biberi Adana başta olmak üzere 7 ilimize gönderiyorum. Fiyatlar ise tatmin edici" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor
Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor
Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor
Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor
Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor

Karaman, Niğde, Bursa, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karaman'da üretilen salçalık biberler 7 ile gönderiliyor - Son Dakika Ekonomi


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