Karaman'da üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Karaman Belediyesi, üst yapı çalışmalarını farklı mahallelerde sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, ekiplerin alt yapısı tamamlanmış alanlarda üst yapı çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Kalaycı, "Zembilli Mahallesi'nde daha önce hizmet almamış sokaklarda kapsamlı bir çalışma sürdüren ekipler kaldırımları baştan sona yeniliyor, genişliği az olan yolları ise parke taşı ile kaplıyor. Ekipler öte yandan Şehit Oğuzhan Küçük Caddesi'nde ara sokaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Şeyh Edebali Mahallesi 1618 Sokak'ta ise sıcak asfalt serimi tamamlandı." dedi.