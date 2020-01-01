Karaman'da usta çırak buluşması programı düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da usta çırak buluşması programı düzenlendi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Karaman Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında usta-çırak buluşmaları düzenlendi.

Karaman'da usta çırak buluşması programı düzenlendi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Karaman Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında usta-çırak buluşmaları düzenlendi.


Karaman Valisi Fahri Meral, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, hangi mesleği yaparsa yapsın işini en iyi yapan insanların memleketine en faydalı olan insanlar olduğunu belirtti.


Bu ülkeyi seven insanlar olarak her alanda çok çalışmamız gerektiğini dile getiren Meral, eğitimin temel amacının çok para kazanmak değil işini çok iyi yapan nitelikli insanlar yetiştirmek olduğunu aktardı.


Meral, bugün ülkenin nitelikli ve kalifiyeli insanlara ihtiyacı olduğunu dile getirerek, kişinin hangi mesleği yaptığının önemli olmadığını, önemli olan kişinin işini en güzel ve layıkıyla yapıyor olmasının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.


Programda, 20 yıl önce Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan Recep Karakoca, öğrencilere tecrübelerini aktardı.


Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, MEVKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İŞGEM Müdürü Ali Kantürk ve öğrenciler katıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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