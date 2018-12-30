Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

46 dakika önce

Karaman'da jandarmanın yaptığı operasyonda 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman'da Uyuşturucu Hap Operasyonu, System.String[]
Karaman'da jandarmanın yaptığı operasyonda 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Y.Ç. (25) isimli şahsın Karaman merkez ve köylerde uyuşturucu hap satacağı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Y.Ç.'yi gözaltına alarak mahkeme kararıyla şahsın Karaman'daki evinde arama yapan ekipler, 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Y.Ç. daha sonra adliyeye sevk edildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:31 Kaynak: İHA

Jandarma, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü Tantuniciye Narkotik Baskını! "Başka Yok" Dedi Önlüğünden Uyuşturucu Fışkırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:17:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Hap Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]