Karaman'da Uyuşturucu Haptan 2 Şahsa Tutuklama
27 dakika önce
Karaman'da çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karaman
'da çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen S.Y. (39) ve M.K.'yi (50) yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve bindikleri araçta arama yapan ekipler 612 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:30 Kaynak: İHA
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