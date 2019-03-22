Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Haptan 2 Şahsa Tutuklama

Karaman'da Uyuşturucu Haptan 2 Şahsa Tutuklama

27 dakika önce

Karaman'da çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman'da Uyuşturucu Haptan 2 Şahsa Tutuklama, System.String[]
Karaman'da çok sayıda uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen S.Y. (39) ve M.K.'yi (50) yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve bindikleri araçta arama yapan ekipler 612 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:30 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönmüş Sapık, Günlük Kiralık Evde 13 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulundu Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:57:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Haptan 2 Şahsa Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]