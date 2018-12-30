Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Karaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Karaman
'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Karaman İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde ikamet eden Y.Ç'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
Şüphelinin Karaman merkezdeki evinde yapılan aramada, 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlı, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:53 Kaynak: AA
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