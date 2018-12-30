Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Karaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde ikamet eden Y.Ç'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Şüphelinin Karaman merkezdeki evinde yapılan aramada, 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:53 Kaynak: AA

Jandarma, Karaman, Güncel
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