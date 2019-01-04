Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

25 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, kent merkezinde H.N. ve D.U'nun uyuşturucu sattığını tespit etti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 565 gram esrar ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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