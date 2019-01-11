Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

22 dakika önce

Karaman'da jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy Fisandum Barajı çevresinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen H.Ş 'yi takibe aldı.

Ekipler adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelinin Karaman Merkez Mümine Hatun Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 7 gram kubar esrar, 28 gram kenevir tohumu, 17 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen poşet içerisinde bin 550 lira para, bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong diye tabir edilen aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:26 Kaynak: AA

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