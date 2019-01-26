Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

56 dakika önce

Karaman'da 8 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da 8 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ileri sürülen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çuvallara konmuş 8 kilo 750 gram esrar ile bir tabanca ele geçirildi. Evde bulunan E.Ö (28) isimli bayan ile H.K (22) ve F.Ç (17) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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