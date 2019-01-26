Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

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Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var

Eve Gizlice Girip İç Çamaşırı Koklayan ve Not Bırakan Sapık Yakalandı

Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var