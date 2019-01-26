Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 çuval içerisinde 8 kilo 750 gram kubar esrar, tabanca ve 8 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ö. (28), H.K. (22) ve E.Ç .(17), emniyetteki işlemerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K ve E.Ç. mahkemece tutuklandı, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:43 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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