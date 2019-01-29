Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

49 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.


Evde yapılan aramada 3 kilo 105 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler B.E. ve S.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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