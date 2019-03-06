Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Karaman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, torbacılara yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda Y.G ve D.A gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada 53 gram esrar ve 7 adet reçeteyle satılan hap ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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