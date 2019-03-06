Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda Y.G ve D.A gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada 53 gram esrar ve 7 adet reçeteyle satılan hap ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
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