Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattığı iddiasıyla takibe aldıkları Serkan Y. (39) ile Muammer K. (50)'nın içerisinde bulunan bir otomobili durdurdu.



Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 612 adet uyuşturucu excstasy hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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