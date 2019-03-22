Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

45 dakika önce

Karaman'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karaman'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu sattığı iddiasıyla takibe aldıkları Serkan Y. (39) ile Muammer K. (50)'nın içerisinde bulunan bir otomobili durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 612 adet uyuşturucu excstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA

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