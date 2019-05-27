Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman'da uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.N. ve S.E.'nin kente uyuşturucu hap getireceği bilgisini aldı.

Yapılan teknik takibin ardından ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı kent merkezi girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bin 820 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:38 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel
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