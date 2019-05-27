Karaman'da uyuşturucu operasyonu
3 saat önce
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:38 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, F.N. ve S.E.'nin kente uyuşturucu hap getireceği bilgisini aldı.
Yapılan teknik takibin ardından ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı kent merkezi girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bin 820 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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