Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

36 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.E. ve S.R.T. Kemal Kaynaş Caddesi'nde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada reçeteye tabi 83 hap ve bu hapların satışından elde edilen 400 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:30 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Karaman, Güncel
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