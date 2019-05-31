Karaman'da uyuşturucu operasyonu
36 dakika önce
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:30 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.E. ve S.R.T. Kemal Kaynaş Caddesi'nde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada reçeteye tabi 83 hap ve bu hapların satışından elde edilen 400 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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