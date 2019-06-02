Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da uyuşturucu operasyonu

54 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kargo ile kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, paketi teslim alan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda diğer 3 zanlı da evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 6 bin 104 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusunun aslı ortaya çıktı Son dakika! Sakarya'da deprem: İstanbul'da da hissedildi Türkiye şehitlerini uğurladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:36:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]