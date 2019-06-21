Karaman'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Karaman'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:50 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.F.A. ve U.Z.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 980 adet uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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