Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Karaman'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.F.A. ve U.Z.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 980 adet uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Karaman, Güncel
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