Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

36 dakika önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.N'nin (48) sokakta uyuşturucu maddesi sattıkları yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ş.N'yi uyuşturucu madde ticareti yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 71 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:11 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel
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