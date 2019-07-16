Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

5 saat önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan narkotik polisi, şüpheliler H.K, A.K, F.Ö, H.Ö. ve B.C'yi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 11 gram eroin ile 202 gram sentetik esrar olarak da bilinen bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K, F.Ö, H.Ö, B.C. ve A.K adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:56 Kaynak: AA
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