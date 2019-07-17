Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan narkotik polisi, D.A. ve A.A.'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:10 Kaynak: AA
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