Karaman'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:10 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan narkotik polisi, D.A. ve A.A.'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A. ve A.A. adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
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