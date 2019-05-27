Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
5 saat önce
KARAMAN'da uyuşturucu operasyonunda 1820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:59 Kaynak: DHA
KARAMAN'da uyuşturucu operasyonunda 1820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Fevzi N. ve Seda E., adliyeye sevk edildi.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi N. ve Seda E.'nin kente uyuşturucu hap sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Polis, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı belirleyip, takibe aldı. Kent merkezi girişinde yapılan operasyonla araç durduruldu. Yapılan aramada 1820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Fevzi N. ve Seda E. de gözaltına alındı. İki kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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