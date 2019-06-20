Son Dakika Haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

KARAMAN'da sokaklarda uyuşturucu hap sattığı öne sürülen 2 şüpheli, 980 adet uyuşturucu hap ile yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
KARAMAN'da sokaklarda uyuşturucu hap sattığı öne sürülen 2 şüpheli, 980 adet uyuşturucu hap ile yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri kentte, sokaklarda uyuşturucu hap satıldığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma sonucu düzenlenen operasyonda M.F.A. ve U.Z gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramada 980 adet uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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