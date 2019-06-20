Karaman'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
35 dakika önce
Karaman'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltıKaraman'da sokaklarda uyuşturucu hap sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:02 Kaynak: DHA
'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
Karaman'da sokaklarda uyuşturucu hap sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 980 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri kentte, sokaklarda uyuşturucu hap satıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, M.F.A. ve U.Z., Karaman'a getirdikleri hapları sattıklarını tespit etti. Ardından düzenlenen operasyonla M.F.A. ve U.Z., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 980 adet uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.F.A.'nin kendisini görüntüleyen gazetecileri doğru bakıp eliyle müstehcen hareket yapması dikkat çekti.
Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi
Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Son Dakika! Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek