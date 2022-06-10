Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

10.06.2022 09:57
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 13 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 121 adet reçeteye tabi hap, 3 gram eroin, 12 adet bıçak, 3 adet tüfek ile 17 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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