Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 4 kişinin kentte uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı.

Kent merkezinde yapılan operasyonda 2 otomobil ve 2 evde yapılan aramada, Mersin ve Antalya'dan getirilen 4 bin 742 adet uyuşturucu hap, 5 adet reçeteye tabi hap, 1 gram esrar ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili Ü.P. (52), G.P. (43), A.G. (48) ve D.G. (44) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:50 Kaynak: AA

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