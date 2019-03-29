Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
Karaman'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Karaman
'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Aslı Dudu F. (44) ve Selvinaz Ü.'nün (28) kente uyuşturucu hap getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine takibe aldığı iki kadını, dün kent merkezi girişinde gözaltına aldı. Yapılan aramada kadınların üzerinden 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların miktarının eksik olması üzerine araştırmasını derinleştiren polis iki kadın ile onlarla bağlantılı olan Ali K.'nin kargo bilgilerine ulaştı. 3 kişinin, Karaman'da oturan Beytullah D. (24) ve Hasan B.'ye(28), koli halinde kargo gönderdiğini belirledi. Kargo şirketinde gönderilen kolileri inceleyen polis 3 bin 898 adet hap ele geçirdi. Bunun üzerine Ali K., Beytullah D. ve Hasan B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 489 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi. Böylelikle 4 bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş oldu. 5 kişi, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:47 Kaynak: DHA
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu
Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
Melisa'yı Çantaya Benzeten Şeyma Subaşı İçin Anneler Harekete Geçti