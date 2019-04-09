Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüphelide Adliyede

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüphelide Adliyede

51 dakika önce

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüphelide Adliyede, System.String[]
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Alınan Bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin, yeşil reçete ile satılan hapların ticaretini yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında A.A. (32), M.Ü. (25), M.T. (24), E.Ş. (27), ve M.K. (24), yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bin 873 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:33 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:24:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüphelide Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]