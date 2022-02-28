Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

28.02.2022 15:09
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 1'i İran ve 4'ü Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 1'i İran ve 4'ü Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından daha önce belirlenen adreslere, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.U. ile İran uyruklu M.G. ve Afganistan uyruklu E.P., A.T., M.R. ve H.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; satışa hazır paketler halinde eroin, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Afganistan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Karaman'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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