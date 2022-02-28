Karaman'da uyuşturucu operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

28.02.2022 14:50
Karaman'da uyuşturucu operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i yabancı uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i yabancı uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen M.G., E.P., A.T., M.R., H.M. ve S.U.'yu takibe aldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, yaptıkları eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında, 26.50 gram eroin, 260 gram metamfetamin,42 adet reçeteye tabi hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri, cam fanus ve aparatlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. - KARAMAN

Karaman'da uyuşturucu operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da uyuşturucu operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da uyuşturucu operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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