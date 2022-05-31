Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 7 gözaltı

31.05.2022 11:14
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 7 gözaltı

Karaman merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 9 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 9 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez ile Konya ilinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheliden 7'si evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalanma çalışmaları başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 50 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 377 adet reçeteye tabi hap, 5 adet payp tabir edilen aparat 1 adet hassas terazi, 3 adet bıçak ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. - KARAMAN

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir mi? Merakla yarınki karar duruşması bekleniyor
14:58 Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 15:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement